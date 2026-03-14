Ginnastica artistica la Pro Carate firma la doppietta in Serie A1 Che cavallo di Targhetta Maresca solido

La Ginnastica Pro Carate ha conquistato la vittoria nella seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, tenutasi a Biella. La squadra ha ottenuto una doppietta, confermando il risultato già raggiunto due settimane prima a Modena. Tra gli atleti in evidenza, Targhetta si è distinto alla sbarra, mentre Maresca ha offerto una prestazione solida.

La Ginnastica Pro Carate ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, replicando a Biella il successo conseguito due settimane fa a Modena. I brianzoli hanno avuto la meglio in terra piemontese con il riscontro di 241.600, propiziato dalle prove del russo Arsenii Dukhno (14.750 al corpo libero, 14.450 al volteggio, 13.550 alle parallele e alla sbarra, 13.850 al cavallo per il Campione del Mondo juniores nel concorso generale), di Yumin Abbadini (13.400 alle parallele, 13.100 alla sbarra, 13.750 al cavallo, 13.650 al quadrato) e Riccardo Villa (13.750 al corpo libero, 132.00 alla sbarra, 13.800 alla tavola). Il Gymnastic Roma Team si è meritato il secondo gradino del podio (239. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, la Pro Carate firma la doppietta in Serie A1. Che cavallo di Targhetta, Maresca solido Articoli correlati Ginnastica artistica, Carate vince l’apertura di Serie A1: gran duello con Mestre, brillano Targhetta e AbbadiniLa Ginnastica Pro Carate ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, imponendosi al PalaPanini di Modena con il... Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla... Approfondimenti e contenuti su Pro Carate Temi più discussi: Artistica, Serie A: Pro Carate vince alla prima, quarta la Gal Lissone; Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?; La mossa del campione. Pro all’attacco con Dukhno; Presentata la due giorni nazionale di artistica al Forum. Ginnastica artistica, la Pro Carate firma la doppietta in Serie A1. Che cavallo di Targhetta, Maresca solidoLa Ginnastica Pro Carate ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, replicando a Biella il successo conseguito due ... oasport.it Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di ... oasport.it Arsenii Dukhno - Ginnastica Pro Carate Corpo Libero - 14,700 1ª Prova Serie A Ginnastica Artistica Modena #FederazioneGinnasticadItalia . #FGI #ginnastica #gymnastics #ginnasticaartistica - facebook.com facebook