La stagione di ginnastica artistica di Serie A prende il via questo fine settimana al PalaPanini di Modena, dove si svolge la prima tappa della regular season. La competizione vedrà protagonisti atleti di rilievo che si sfideranno su diversi esercizi, dando il via a un percorso che porterà alla fase finale. La gara rappresenta un momento importante per il movimento nazionale e internazionale.

La Serie A di ginnastica artistica si aprirà sabato 28 febbraio al PalaPanini di Modena, dove andrà in scena la prima di tre tappe di regular season, preludio alla finale che assegnerà lo scudetto. A difendere il tricolore saranno la Libertas Vercelli sul fronte femminile e la Palestra Ginnastica Ferrara tra gli uomini, entrambe desiderose di confermarsi ai vertici del panorama nazionale. Le piemontesi saranno guidate dalla grande promessa Giulia Perotti, finalista mondiale al corpo libero e fresca di terzo posto in Coppa del Mondo alle parallele asimmetriche. Tra le fila della Campionesse d’Italia spiccherà la fuoriclasse russa Angelina Melnikova, Campionessa del Mondo all-around dopo la lunga sospensione per ovvi motivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, inizia la Serie A: D’Amato, Perotti, Esposito aprono la stagione. Melnikova in prestito

