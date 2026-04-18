Terni emette i verdetti della A2 | Fortitudo 1875 e Fermo 85 campioni sei squadre volano in Serie A1

A Terni si sono conclusi i campionati di Serie A2 di ginnastica artistica, con le competizioni maschili e femminili che hanno determinato campioni e promozioni. All’Umbria Forum si sono disputate le ultime prove della regular season, in un appuntamento che ha deciso le squadre che accederanno alla Serie A1. Sei formazioni hanno ottenuto la promozione, mentre i titoli sono stati assegnati alle squadre prime classificate.

All’Umbria Forum di Terni è andato in scena l’ultimo atto della regular season di Serie A2 di ginnastica artistica, maschile e femminile, con una giornata decisiva per assegnare titoli e promozioni. Il verdetto finale ha premiato la Fermo 85 nella maschile e la Fortitudo 1875 nella femminile, due società calci di chiudere al comando un percorso costruito lungo tutta la stagione. Nel settore maschile è stata la Fermo 85 a conquistare il titolo di Campione di Serie A2, con tra gli altri Carlo Macchini, Simone Speranza e Luca Leonel Manzaneda. Insieme ai machigiani hanno festeggiato anche Campania 2000 e Corpo Libero Gymnastics Team, che hanno completato il trio promosso in Serie A1 per la prossima stagione.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Viareggio Cup, primi verdetti. Sei squadre già qualificatePrima le donne, per gerarchia della notizia, poi gli uomini: oggi con inizio alle 15 allo stadio dei Pini-Torquato Bresciani (Diretta su Rai Play,... Fortitudo Bologna contro Sebastiani Rieti: sfida clou della 29ª giornata di Serie A2Le immagini pubblicate su questo sito sono soggette a rigorose norme di tutela del diritto d'autore.