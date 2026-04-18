Giganti e pietre magiche

Il Gargano è una regione che unisce elementi sacri e leggende popolari, caratterizzata da un paesaggio che ha ispirato racconti e tradizioni nel corso dei secoli. Tra le sue montagne e le sue rocce si raccontano storie di giganti e pietre magiche, che fanno parte del patrimonio orale della zona. La zona è nota anche per le sue atmosfere mitiche e per le narrazioni di epiche battaglie che si sono svolte nel passato.

Il Gargano è un luogo non solo sacro ma anche magico, ricco di storie (quelle che tanto piacciono a noi), miti, epiche battaglie. Il Gargano è un gigante di pietra e “giganti” e “pietre” sono proprio i protagonisti di questa storia che ora racconteremo. Mettetevi comodi. Eppure, in antichità, “Gargano” tanto ha fatto parlare di sé, citato da autori latini e greci come Virgilio, Apollodoro, Orazio, Servio, Cassio Emina, Claudiano, Plinio, Strabone e diversi altri. Presto detto. Innanzitutto, il nome Garganus, formatosi dalla radice indo-europea “gar-“, che comprende appellativi e toponimi che si riferiscono a 'gola',...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giganti e pietre magiche Le Pietre Dei Giganti - Sulla sequoia Notizie correlate Villa Mensa: 4 serate magiche a SabbioncelloIl complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore si prepara ad accogliere i visitatori in quattro nuove serate al calare del sole. Leggi anche: Lanterne magiche: la fotografia internazionale a Villa Borghese