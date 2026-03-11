Villa Mensa | 4 serate magiche a Sabbioncello

Il complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore si prepara ad accogliere i visitatori in quattro nuove serate al calare del sole. La prima occasione per scoprire Villa Mensa e la sua storia risale al 28 marzo, con l'obiettivo di raddoppiare le opportunità rispetto all'anno precedente grazie al successo ottenuto. Il costo di accesso è fissato a sei euro a persona, rendendo necessaria una prenotazione preventiva tramite numero telefonico o indirizzo elettronico dedicato. Dalla tradizione delle visite mattutine alle nuove serate magiche. L'offerta culturale si espande integrando gli appuntamenti notturni con quelli già consolidati durante la domenica mattina.