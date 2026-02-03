Questa mattina apre a Villa Borghese una mostra fotografica che porta oltre cento immagini provenienti dalla collezione di Valerio De Paolis. Le foto in esposizione catturano momenti unici e raccontano storie di diversa provenienza e stile. La mostra, aperta al pubblico, resterà visitabile fino a fine mese.

Cosa: Una mostra fotografica inedita con oltre cento capolavori provenienti dalla prestigiosa collezione di Valerio De Paolis.. Dove e Quando: Presso il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, dal 14 febbraio al 6 settembre 2026.. Perché: Un’occasione rara per ammirare scatti dei più grandi maestri mondiali, da Cartier-Bresson a Cindy Sherman, in dialogo con il cinema.. Roma si conferma capitale della cultura visiva ospitando un evento espositivo di respiro internazionale che promette di incantare il pubblico per l’intera stagione primaverile ed estiva. La mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, ospitata nella splendida cornice del Museo Carlo Bilotti all’interno di Villa Borghese, rappresenta un viaggio sentimentale e tecnico attraverso l’obiettivo di alcuni dei più grandi nomi della storia della fotografia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lanterne magiche: la fotografia internazionale a Villa Borghese

L’arte delle lanterne magiche torna a far parlare di sé al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese.

In un’indagine condotta a Villa Borghese, Buonvino analizza la complessità dei giovani di oggi, rivelando un quadro caratterizzato da apparenza e artificiosità.

