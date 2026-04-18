Gianpiero Lambiase affronta la prima sfida dopo il passaggio a McLaren secondo Ayao Komatsu

Gianpiero Lambiase ha iniziato una nuova avventura professionale con il team di Formula 1 McLaren. Secondo quanto riferito da Ayao Komatsu, questa è la sua prima sfida dopo il trasferimento. Lambiase, ingegnere con esperienza nel settore, ha lasciato il precedente team e ora si trova a lavorare in una delle scuderie più note del campionato internazionale. La sua integrazione nel team ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha recentemente evidenziato le sfide che accompagneranno Gianpiero Lambiase nel suo approdo a McLaren. Lambiase trasformerà la sua carriera dopo aver trascorso un lungo periodo in Red Bull, dove rimarrà fino alla fine del 2028. La notizia del suo passaggio a McLaren è stata ufficialmente annunciata giovedì scorso. In un primo momento, si era ipotizzato che potesse prendere il posto di Andrea Stella come team principal, ma McLaren ha confermato che Lambiase assumerà il ruolo di Chief Racing Officer.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gianpiero Lambiase affronta la prima sfida dopo il passaggio a McLaren, secondo Ayao Komatsu. Notizie correlate Max Verstappen rivela le parole a Gianpiero Lambiase dopo aver accettato l’offerta McLaren.Max Verstappen rivela le parole a Gianpiero Lambiase dopo aver accettato l’offerta McLaren. Gianpiero Lambiase verso la McLaren dal 2028: voci insistenti di un addio alla Red BullL’ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, potrebbe lasciare la Red Bull per passare alla McLaren nel 2028: lo scrive Sky Sport... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1; F1 | Ultim’ora: Gianpiero Lambiase lascia la Red Bull a fine 2027; Gianpiero Lambiase della Red Bull firma con la McLaren per il 2028 per ottimizzare la leadership; Red Bull affronta un dilemma critico con l'uscita di Gianpiero Lambiase: deve proteggere segreti vitali. Gianpiero Lambiase affronta la prima sfida dopo il passaggio a McLaren, secondo Ayao Komatsu.Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha recentemente evidenziato le sfide che accompagneranno Gianpiero Lambiase nel suo approdo a McLaren. Lambiase trasformerà la sua carriera dopo aver trasco ... napolipiu.com Nella nuova puntata di Pillole di Formula Critica: l’addio di Lambiase alla Red Bull e lo stop della Formula 1 fino a Miami tra scenari e incognite.Nella nuova puntata di Pillole di Formula Critica: l’addio di Lambiase alla Red Bull e lo stop della Formula 1 fino a Miami tra scenari e incognite. formulacritica.it "Gianpiero Lambiase è un altro elemento di spicco che passa in McLaren con una conoscenza elevata del modus operandi di Red Bull. È un altro chiodo nella bara per Red Bull, che perde un’altra figura chiave del proprio personale. Devono stare attenti a Mil facebook #Lambiase, finisce un'era: quanti record con #Verstappen Per certi versi, Gianpiero Lambiase è stato l'ingegnere dei record dell'ultima era #RedBull: ecco tutti i primati ottenuti con Verstappen. A proposito: che farà Max #F1 #Formula1 #McLaren x.com