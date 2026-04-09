Gianpiero Lambiase, attuale ingegnere di pista di Max Verstappen, potrebbe trasferirsi alla McLaren nel 2028. Secondo quanto riportato da Sky Sport, citando una testata neerlandese, Lambiase avrebbe già accettato un’offerta del team britannico. La notizia si basa su voci insistenti che circolano nel mondo della Formula 1, senza conferme ufficiali da parte dei team coinvolti.

L’ ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, potrebbe lasciare la Red Bull per passare alla McLaren nel 2028: lo scrive Sky Sport citando la testata neerlandese De Limburger, secondo cui Lambiase avrebbe accettato l’offerta del team britannico. In F1 vige la regola del gardening, secondo cui dirigenti ed ingegneri sono costretti ad un lungo stop forzato prima di passare da una squadra all’altra: per questo motivo Lambiase cambierà casacca a partire dalla stagione 2028, approdando alla McLaren. Cambierà anche il ruolo di Lambiase, che entrerà a far parte della squadra di Andrea Stella, il team principal della McLaren, e dunque non sarà più ingegnere di pista, ruolo che svolge assieme ad un’altra mansione, quella di Head of Racing Red Bull, che è sua dallo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianpiero Lambiase verso la McLaren dal 2028: voci insistenti di un addio alla Red Bull

Lambiase, addio alla Red Bull? La McLaren lo tenta. Che farà Verstappen?Giampiero Lambiase, storico ingegnere di Max Verstappen, potrebbe lasciare Red Bull.

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Voci insistenti danno oramai per certo il futuro accordo di Gianpiero Lambiase con la McLaren a partire dal 2028. Una notizia che porterebbe l’attuale ingegnere di pista della Red Bull a ricoprire il ruolo di team principal nella scuderia di Woking - facebook.com facebook

RacingNews365 e De Limburger hanno lanciato la bomba #F1: Gianpiero #Lambiase, in attesa di conferme ufficiali, avrebbe accettato l'offerta #McLaren dal 2028. Dunque #RedBull potrebbe perdere un'altra figura cardine nel proprio organigramma. Quale s x.com