Max Verstappen rivela le parole a Gianpiero Lambiase dopo aver accettato l’offerta McLaren

Max Verstappen ha commentato pubblicamente le parole di Gianpiero Lambiase, dopo la notizia della sua decisione di lasciare Red Bull e passare a McLaren nel 2028. L’annuncio è stato comunicato tramite un’intervista, in cui il pilota ha espresso il suo pensiero sulla scelta del team manager di cambiare team. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati di Formula 1, che seguono da vicino le mosse dei protagonisti del circus.

"> Max Verstappen ha commentato la decisione di Gianpiero Lambiase di lasciare Red Bull per unirsi a McLaren nel 2028. Recentemente, gli appassionati di Formula 1 sono rimasti sorpresi dalla notizia che Lambiase diventerà Chief Racing Officer della McLaren a partire dal 2028. Il 45enne riporterà direttamente al team principal Andrea Stella, segnando un cambiamento significativo all’interno del team di Woking. Questo passaggio ha sollevato interrogativi non solo sull’assetto strategico della Renault, ma anche sul futuro di Verstappen con Red Bull. Analogamente, la partenza di Lambiase ha scatenato speculazioni su come potrebbe influenzare la squadra e l’olandese stesso.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Max Verstappen rivela le parole a Gianpiero Lambiase dopo aver accettato l’offerta McLaren. Notizie correlate Leggi anche: Jos Verstappen commenta il futuro di Max dopo l’uscita di Gianpiero Lambiase. Leggi anche: McLaren ingaggia l’ingegnere di gara di Verstappen, Gianpiero Lambiase, da Red Bull nel 2028. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riunione FIA-piloti: Verstappen molto desideroso di dare suggerimenti; Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026; Verstappen svela: Lambiase ha chiesto il mio permesso per il sì a McLaren; Max Verstappen rivela le parole a Gianpiero Lambiase dopo aver accettato l'offerta McLaren. Max Verstappen rivela le parole a Gianpiero Lambiase dopo aver accettato l’offerta McLaren.Max Verstappen ha commentato la decisione di Gianpiero Lambiase di lasciare Red Bull per unirsi a McLaren nel 2028. napolipiu.com Verstappen: Lambiase voleva il mio permesso per accettare l’offerta McLaren, gli ho detto che sarebbe stato stupido dire di noMax Verstappen ha raccontato che Gianpiero Lambiase ha chiesto il suo benestare per accettare l'offerta della McLaren ... formulapassion.it MAX VERSTAPPEN: “HO DETTO A LAMBIASE DI ACCETTARE L’OFFERTA DI MCLAREN” “Come ben sapete, ho un ottimo rapporto con Gianpiero. Ne abbiamo parlato insieme [dell’offerta di McLaren, nda.]. Gli ho anche detto: ‘Sarebbe da pazzi non accetta - facebook.com facebook Lambiase, l’uomo che non sussurrerà più a Max Verstappen #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com