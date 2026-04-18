Gianni Morandi show a Milano a sorpresa arriva Tredici Pietro | il duetto dopo Sanremo

Durante il concerto di ieri sera all'Unipol Forum di Milano, il cantautore italiano ha portato sul palco il figlio, noto come Tredici Pietro. La presenza del giovane artista è avvenuta senza preavviso, creando un momento inatteso per il pubblico. I due hanno poi eseguito un duetto, seguito in passato dalla partecipazione di Tredici Pietro a Sanremo. La serata ha visto così una sorpresa che ha coinvolto gli spettatori presenti.

(Adnkronos) – Gianni Morandi e Tredici Pietro di nuovo insieme. Ieri alla data milanese – all'Unipol Forum – del tour del cantautore italiano è salito a sorpresa sul palco il figlio Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro. Un momento padre-figlio che ha ricordato il duetto sul palco del Festival di Sanremo 2026 quando, al contrario, era stato Tredici Pietro a 'ospitare' sul palco l'eterno ragazzo. E Morandi ha voluto restituire il gesto, invitando il figlio sul palco di uno dei palazzetti più importanti di Italia. Insieme hanno duettato sulle note di 'Vita', il brano che ormai funziona come una sorta di ponte tra le due generazioni, tra i loro mondi musicali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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