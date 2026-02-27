Gianni Morandi ospite a sorpresa infiamma l' Ariston | il duetto con il figlio Tredici Pietro

Durante una serata all'Ariston, Gianni Morandi è salito sul palco senza preavviso e si è unito in un duetto con suo figlio Tredici Pietro. L'artista, che non era previsto in scaletta, ha cantato insieme al figlio davanti al pubblico presente. L'episodio ha catturato l'attenzione degli spettatori e dei media.

Carlo Conti è stato di parola: aveva promesso sorprese, per la serata dei duetti e delle cover, e così è stato. Dopo Alessandro Siani, presentato in scaletta come Mister X, c'era un altro ospite super segreto e che neppure figurava nel canovaccio. Gianni Morandi ha fatto capolino sul palco insieme a Tredici Pietro. Insieme, padre e figlio, oltre ai già annunciati Galeffi e Fudasca, hanno duettato sulle note di Vita di Gianni Morandi. "Gianni, questa è casa tua", ha detto Carlo Conti subito dopo l'esibizione, mentre il pubblico applaudiva e intonava il nome di Morandi. "Mi commuovo", ha dichiarato emozionato il cantante 81enne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

