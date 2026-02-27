Sanremo 2026 canta Tredici Pietro e a sorpresa arriva… Gianni Morandi

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Tredici Pietro ha deciso di coinvolgere il padre, Gianni Morandi, salendo sul palco. La sorpresa ha fatto il giro dei presenti e dei telespettatori, creando un momento inaspettato e spontaneo. La presenza del cantante e dell’artista, in un’occasione così importante, ha attirato l’attenzione di tutti.

(Adnkronos) – Alla fine Tredici Pietro lo ha fatto: ha portato il papà Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo 2026. In occasione della quarta serata, quella dedicata alle cover, il cantante in gara alla kermesse ha sorpreso il pubblico dell'Ariston con una presenza (quasi) inaspettata. Inizialmente era prevista un'esibizione con Galeffi, Fudasca & Band, con il brano 'Vita' di Morandi e Lucio Dalla, omaggiando comunque la carriera del padre. Ma alla fine. Tredici Pietro ha deciso di sorprendere tutti portando anche Gianni Morandi sul palco, che è entrato a sorpresa. Il brano è stato rivisitato con l'inserimento di alcune strofe rap, trasformandolo così in un brano generazionale tra passato e presente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

