A Milano, Gianni Morandi si è esibito sul palco a 81 anni, apparendo in buona forma e con un sorriso. Durante l’evento, ha commentato come alcuni considerino ingiusto il fatto di vederlo così vivo e attivo, nonostante l’età. In occasione del concerto, il pubblico di nonni e nipoti ha coinvolto il cantante, che è stato anche abbracciato dal figlio e da altri artisti presenti. Un concerto che ha richiamato l’atmosfera di una grande famiglia italiana.

Andare ad un concerto di Gianni Morandi è come entrare in una delle case delle famiglie italiane numerose. Ad avviarsi all’Unipol Forum di Milano, ieri 17 aprile, anche con qualche fatica per qualche scalino impervio, c’erano molti anziani, accompagnati da figli e nipoti. Insomma un grande raduno per le feste. E la festa c’era davvero nella tappa milanese del nuovo tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story“. La ricorrenza è legata ai 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, che apre proprio il concerto, seguito da “Monghidoro“, il nuovo inedito firmato da Lorenzo Jovanotti. La scaletta è uno scrigno di brani che fanno parte del repertorio culturale e musicale del nostro Paese da “Occhi di ragazza” a “Andavo a cento all’ora”, la popolarissima “Fatti mandare dalla mamma” fino a “In ginocchio da te”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gianni Morandi a Milano: “Mi vedono ‘vivo’ a 81 anni, in forma e sorridente sul palco. Ma c’è chi la vede come un’ingiustizia”. Al Forum nonni e nipoti scatenati, l’abbraccio del figlio Tredici Pietro e Jovanotti

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