Sanremo l’emozione di Jovanotti per il duetto tra Gianni Morandi e Tredici Pietro | Padre e figlio e spirito musicale sul palco – Il video

Da open.online 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026, Jovanotti ha condiviso sui social un commento riguardo all’esibizione di Tredici Pietro e del padre Gianni Morandi. Nella scena, padre e figlio sono saliti sul palco per interpretare un brano insieme, suscitando emozione tra il pubblico presente. Il video dell’evento mostra i due artisti esibirsi in un momento di musica condivisa, catturando l’attenzione dei presenti.

«Qui ci si emoziona. Padre e figlio (e spirito musicale) insieme sul palco della nostra musica». Così Jovanotti commenta sui social l’esibizione di Tredici Pietro e del padre Gianni Morandi durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026. «Immenso Gianni, magico Pietro», si legge. A sorpresa, l’artista bolognese è salito sul palco per duettare con il figlio sulle note di Vita, celebre brano reso famoso insieme a Lucio Dalla. Tredici Pietro ha aggiornato il pezzo evergreen inserendo alcuni versi rappati, rendendo l’esibizione contemporanea senza snaturarne l’anima originale. Al termine, l’emozione esplode in un abbraccio tra padre e figlio. 🔗 Leggi su Open.online

Gianni Morandi sorprende il figlio Tredici Pietro sul palco di Sanremo: “Me lo porterò dentro per sempre”Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha sorpreso suo figlio sul palco dell'Ariston, interpretando il brano "Vita"...

Leggi anche: Colpo di scena a Sanremo, Gianni Morandi canta a sorpresa con Tredici Pietro nella serata delle cover: l’abbraccio padre-figlio commuove l’Ariston – Il video

Gianni Morandi e gli amici: Annalisa, Amoroso e Jovanotti #shorts

Video Gianni Morandi e gli amici: Annalisa, Amoroso e Jovanotti #shorts

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Mara Sattei racconta a RTL 102.5 l’emozione del ritorno in gara al Festival di Sanremo con il brano Le cose che non sai di me; Sanremo 2026: Leo Gassmann, l’emozione Naturale di chi ha trovato la sua strada; Sanremo 2026: riassunto della seconda puntata del Festival; Sanremo, l'emozione di Jovanotti per il duetto tra Gianni Morandi e Tredici Pietro: Padre e figlio (e spirito musicale) sul palco - Il video.

Sanremo, l’emozione di Jovanotti per il duetto tra Gianni Morandi e Tredici Pietro: «Padre e figlio (e spirito musicale) sul palco» – Il video«Qui ci si emoziona. Padre e figlio (e spirito musicale) insieme sul palco della nostra musica». Così Jovanotti commenta sui social l’esibizione di Tredici Pietro e del padre Gianni Morandi durante la ... open.online

sanremo l emozione diGianni Morandi sorprende il figlio Tredici Pietro sul palco di Sanremo: Me lo porterò dentro per sempreDurante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha sorpreso suo figlio sul palco dell'Ariston, interpretando il brano Vita ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.