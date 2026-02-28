Sanremo l’emozione di Jovanotti per il duetto tra Gianni Morandi e Tredici Pietro | Padre e figlio e spirito musicale sul palco – Il video

Durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026, Jovanotti ha condiviso sui social un commento riguardo all’esibizione di Tredici Pietro e del padre Gianni Morandi. Nella scena, padre e figlio sono saliti sul palco per interpretare un brano insieme, suscitando emozione tra il pubblico presente. Il video dell’evento mostra i due artisti esibirsi in un momento di musica condivisa, catturando l’attenzione dei presenti.

«Qui ci si emoziona. Padre e figlio (e spirito musicale) insieme sul palco della nostra musica». Così Jovanotti commenta sui social l’esibizione di Tredici Pietro e del padre Gianni Morandi durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026. «Immenso Gianni, magico Pietro», si legge. A sorpresa, l’artista bolognese è salito sul palco per duettare con il figlio sulle note di Vita, celebre brano reso famoso insieme a Lucio Dalla. Tredici Pietro ha aggiornato il pezzo evergreen inserendo alcuni versi rappati, rendendo l’esibizione contemporanea senza snaturarne l’anima originale. Al termine, l’emozione esplode in un abbraccio tra padre e figlio. 🔗 Leggi su Open.online

