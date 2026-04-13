Paola Caruso furiosa al GF Vip la lite con Antonella Elia e lo sfogo | Non è più un gioco è cattiveria

Nella casa del GF Vip, l’atmosfera si è fatta tesa dopo un acceso confronto tra Paola Caruso e Antonella Elia. La discussione ha portato l’ex modella a mostrare tutta la sua irritazione, arrivando a dire che la situazione ha superato il limite del gioco e si è trasformata in cattiveria. Dopo il confronto, Caruso si è isolata nel confessionale per esprimere il suo stato d’animo.

Nella casa del GF Vip la tensione è alle stelle: Paola Caruso ha litigato duramente con Antonella Elia e si è poi sfogata in confessionale. "Questo non è più un gioco, è cattiveria. Non sono qui per farmi insultare", ha detto la showgirl arrabbiata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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GF VIP, Paola Caruso vive un momento di down e racconta il suo grande dolore: lo sfogo con Antonella EliaConfessioni e riflessioni nel mondo dello spettacolo: un confronto sincero tra Paola Caruso e Antonella Elia cattura l’attenzione del pubblico.