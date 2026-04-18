GF Vip | Antonella Elia prima finalista decisivo il televoto Nicolò Brigante lascia

Durante la serata al Grande Fratello Vip, Antonella Elia è risultata la prima finalista dopo aver vinto il televoto contro Alessandra Mussolini. Nicolò Brigante ha lasciato il programma, mentre le discussioni tra i concorrenti sono continuate a creare tensione all’interno della casa. La serata ha visto diversi momenti di confronto tra i partecipanti, con l’attenzione rivolta anche alle scelte del pubblico.

Serata cruciale al Grande Fratello Vip: Antonella Elia batte Alessandra Mussolini e vola in finale. Nicolò Brigante abbandona il gioco, mentre le liti tra concorrenti infiammano il reality. La puntata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip ha segnato una svolta decisiva in questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Il pubblico ha infatti decretato Antonella Elia come prima finalista, mentre Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco. Scontri accesi tra le tre primedonne della Casa La decima puntata si è aperta con nuove tensioni tra le protagoniste di questa edizione: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip: Antonella Elia prima finalista, decisivo il televoto. Nicolò Brigante lascia Notizie correlate Grande Fratello Vip, Brigante abbandona e Antonella Elia prima finalista: chi è andato in nominationColpi di scena nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 aprile condotta da Ilary Blasi. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta decima puntata: Antonella Elia prima finalista, Nicolò si ritira Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Antonella Elia fuori controllo: Ti salto agli occhi. Lo sfogo (choc) e l'intervento di Todaro; Grande Fratello VIP: Scontro acceso tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini Video; Per capire Antonella Elia al GF Vip torniamo a Pechino Express: ricordate la lite con Achille Lauro?; GF Vip, Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini: Le salto agli occhi. Gf Vip, le pagelle: Antonella Elia prima finalista (7), Alessandra Mussolini vera vincitrice (8), Paola Caruso rosica (4), Nicolò abbandona (5)Con la finale che comincia a intravedersi, il Grande Fratello Vip entra nella sua fase più calda. A prendersi la scena è Antonella Elia, che conquista il titolo di prima finalista ... leggo.it Antonella Elia finalista al GF Vip, Paola Caruso furiosa: Schifata| Scenata in diretta: Inutile stare quaPaola Caruso indignata dall'elezione di Antonella Elia a prima finalista del Grande Fratello Vip 2026: perde le staffe in diretta ... ilsussidiario.net Vince lei, grande esempio di educazione, umanità, intelligenza, comunità ed equilibrio psicofisico. Vinci così poi me li dai in avvocati i soldi che vinci. ” Paola Caruso non ha mai nascosto quanto la scelta del pubblico, che ha portato Antonella Elia direttamente - facebook.com facebook Nel televoto tutto al femminile tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Antonella Elia solo una avrà la meglio x.com