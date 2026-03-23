Germania elezioni in Renania Palatinato | crolla la Spd vince la Cdu Afd ai massimi storici
Germania, dopo oltre trent’anni, i socialdemocratici perdono la guida del land della Renania Palatinato, segnando una battuta d’arresto pesante in una delle loro storiche roccaforti. Il voto consegna la vittoria alla Cdu, mentre si consolida l’avanzata della destra ultra-nazionalista, ormai sempre meno marginale nel panorama politico tedesco. Vittoria della Cdu e crollo dei socialdemocratici. Nel land occidentale con capoluogo Magonza, la Cdu si impone con il 31% dei consensi, riportando un proprio ministro-presidente dopo 35 anni. Il candidato Gordon Schnieder supera nettamente la Spd, che scende al 25,9%, perdendo quasi dieci punti percentuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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