Nella stagione di Formula 1 del 2026, la Mercedes ha annunciato di non considerare George Russell come favorito per il titolo, nonostante la presenza di Kimi Antonelli tra i piloti in corsa. La competizione si concentra su diversi piloti e squadre, con le squadre che continuano a lavorare per migliorare le prestazioni delle vetture e ottenere risultati significativi nel campionato in corso. La stagione si svolge con numerosi appuntamenti e sfide lungo tutto l’anno.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La stagione di Formula 1 del 2026 è iniziata con grande attesa, con George Russell di Mercedes e Andrea Kimi Antonelli in competizione per il titolo di campione. Sebbene Russell sia considerato un candidato forte grazie alla sua esperienza, Antonelli ha dimostrato di avere un vantaggio significativo all’inizio della stagione. Russell è entrato in questa stagione come uno dei favoriti, forte della sua esperienza in pista e del supporto tecnico di Mercedes, che aspira a dominare sotto le nuove regole della F1. Con nove anni di F1 alle spalle e cinque trascorsi nel team tedesco, le aspettative erano alte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mercedes non considera George Russell favorito per il titolo 2026 con il cambio Kimi Antonelli.

Formula 1, il titolo è una lotta tra le Mercedes: Antonelli sfida Russell(Adnkronos) - Il Mondiale 2026 di Formula 1 è partito da appena due settimane e il mondo sembra già essersi ribaltato.

Kimi Antonelli: “Ho preso una decisione ‘pericolosa’ nella lotta per il titolo contro Russell”.Kimi Antonelli: “Ho preso una decisione ‘pericolosa’ nella lotta per il titolo contro Russell”.

Temi più discussi: F1 - Kimi Antonelli prende il comando: George Russell è già condannato alla Mercedes?; La bomba: Max Verstappen - Mercedes, riprendono le trattative?; Andrea Kimi Antonelli vince a Suzuka e si porta alla guida storica del campionato del mondo di Formula 1; La Mercedes affronta gravi difficoltà all’inizio delle gare: Miami romperà la maledizione?.

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Mercedes, ora George Russell è un caso: il rinnovo è in salita. Perchè?Quella di domenica sarà la diciannovesima gara stagionale e, per essere precisi, la Formula 1 correrà sul circuito cittadino di Singapore. Sono pochi i weekend che ci separano dalla fine della ... formulacritica.it

DALLA FORMULA 1 ALLA DOLCE VITA: Un progetto speciale per George Russell! Cosa guida un campione di Formula 1 quando non è in pista a 300 km/h Siamo orgogliosi di svelarvi un segreto che custodiamo in officina da un po': George Russ - facebook.com facebook

Kimi Antonelli partirà dalle pole anche nel Gp del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka il pilota italiano della Mercedes è stato il più veloce precedendo il compagno di squadra George Russell, leader del mondiale. Seconda x.com