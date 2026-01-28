La Mercedes ha dominato anche il terzo giorno di test a Barcellona. Kimi Antonelli si è piazzato in testa davanti a Russell e Norris, mentre le prove continuano in un clima di grande attenzione e senza sorprese.

Va in archivio anche la terza giornata dei blindatissimi test di Barcellona (Spagna) riservati alla Formula Uno. Rispetto al day-2 che aveva visto protagonisti Ferrari, Red Bull e la pioggia, oggi sulla pista catalana abbiamo visto numerose scuderie impegnate con spunti importanti che iniziano a farsi largo. Come successo nei giorni precedenti il cronometro passa ampiamente in secondo piano anche se, ovviamente, anche da questo punto di vista i primi segnali non si possono sottostimare. Ricordiamo che nella giornata odierna non hanno girato Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Cadillac e, ovviamente, Williams che non è presente in Catalogna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la Mercedes domina il day-3 dei test di Barcellona. Kimi Antonelli svetta davanti a Russell e Norris

Approfondimenti su Barcellona Formula1

Questa mattina a Barcellona i primi giri di prova con le nuove monoposto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Barcellona Formula1

Argomenti discussi: La nuova Mercedes si presenta on-line: ecco render e livrea della W17 di George Russell e Andrea Kimi Antonelli; Ecco la Mercedes per il 2026, subito in pista con Russell. Le prime immagini della W17; F1 | Caso motori: domani si discute il rapporto di... incomprensione con la FIA; Non rendering l'idea: se la F1 gioca a nascondino.

F1, la Mercedes domina il Day-3 dei test di Barcellona. Kimi Antonelli svetta davanti a Russell e NorrisVa in archivio anche la terza giornata dei blindatissimi test di Barcellona (Spagna) riservati alla Formula Uno. Rispetto al Day-2 che aveva visto ... oasport.it

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: Ferrari non corre, Mercedes mostra i muscoli, debutto McLaren con NorrisLa diretta del terzo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: attesa per la Ferrari di Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

Con il tempo di 1.17.362, Andrea Kimi Antonelli è il più veloce del Day 3. Nel corso del pomeriggio la Racing Bulls di Arvid Lindblad è stata costretta allo stop e quindi all’esposizione della bandiera rossa. Da segnalare che, in casa Alpine, Colapinto ha dato il - facebook.com facebook

Andrea #Kimi Antonelli, il pilota italiano della @MercedesBenz, è stato tedoforo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. «Sono davvero emozionato portare la torcia è qualcosa di speciale perché rappresenta i valori dello sport» x.com