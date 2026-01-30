Hamburger nel carrello | nel 30% dei campioni i batteri trovati sono resistenti agli antibiotici

Nel 30% dei campioni di hamburger analizzati, sono stati trovati batteri resistenti agli antibiotici. Quattro dei dodici campioni prelevati dai supermercati presentano super batteri che potrebbero rendere più difficile il trattamento di eventuali infezioni. La rivista Il Salvagente ha condotto i test in laboratorio e ha scoperto questa preoccupante presenza.

Super batteri che resistono agli antibiotici. Sono stati trovati nei campioni prelevati da quattro hamburger dei 12 acquistati al banco frigo dei supermercati e fatti analizzare da Il Salvagente per il nuovo numero della rivista specializzata proprio nei test in laboratorio. Obiettivo: valutare igiene e qualità della materia prima in base al rapporto tra collagene e proteine. A preoccupare, però, non è lo stato complessivo di igiene della carne, ma “la possibile presenza – riscontrata in effetti nel 30 per cento dei casi – di microrganismi capaci di bucare lo scudo farmacologico di medicinali usati per curare le infezioni causate da questi stessi batteri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Recenti analisi su campioni di pollo da supermercato evidenziano che oltre la metà presenta batteri resistenti agli antibiotici, incluso il biologico.

I batteri sviluppano resistenza agli antibiotici attraverso due modalità di sopravvivenza distinte, rendendo più complesso il loro controllo.

