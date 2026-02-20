Batteri di 5mila anni resistenti agli antibiotici | la scoperta nella grotta di ghiaccio in Romania

Un team di ricercatori rumeni ha identificato batteri di circa 5.000 anni nella grotta di Scari?oara, nei Carpazi. Questi microrganismi, appartenenti al genere Psychrobacter, sono riusciti a sopravvivere in ambienti molto freddi e resistenti agli antibiotici. La scoperta è avvenuta analizzando i campioni di ghiaccio raccolti nella grotta, dove i batteri sono rimasti inattivi per millenni. La presenza di questi microrganismi antichi solleva domande sulla loro resistenza e sulla possibilità di sviluppare nuovi metodi per combattere le infezioni moderne.