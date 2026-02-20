Batteri di 5mila anni resistenti agli antibiotici | la scoperta nella grotta di ghiaccio in Romania
Un team di ricercatori rumeni ha identificato batteri di circa 5.000 anni nella grotta di Scari?oara, nei Carpazi. Questi microrganismi, appartenenti al genere Psychrobacter, sono riusciti a sopravvivere in ambienti molto freddi e resistenti agli antibiotici. La scoperta è avvenuta analizzando i campioni di ghiaccio raccolti nella grotta, dove i batteri sono rimasti inattivi per millenni. La presenza di questi microrganismi antichi solleva domande sulla loro resistenza e sulla possibilità di sviluppare nuovi metodi per combattere le infezioni moderne.
La scoperta arriva dalla grotta ghiacciata di Sc?ri?oara, nei Carpazi occidentali della Romania, dove un team guidato dall’Istituto di Biologia di Bucarest dell’Accademia Rumena ha isolato un ceppo appartenente al genere Psychrobacter, microrganismi capaci di sopravvivere e crescere a temperature estremamente basse. Un batterio rimasto sepolto nel ghiaccio per circa 5mila anni oggi mostra una resistenza sorprendente a diversi antibiotici di uso comune. I risultati, pubblicati sulla rivista Frontiers in Microbiology, offrono nuovi elementi per comprendere l’ evoluzione dell’antibiotico-resistenza, una delle principali emergenze sanitarie globali.🔗 Leggi su Quotidiano.net
