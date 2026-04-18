Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha espresso grande fiducia nelle capacità di Lorenzo Colombo, affermando che nel prossimo campionato il giovane attaccante potrebbe raggiungere la doppia cifra in gol. De Rossi ha commentato con entusiasmo le sue potenzialità, sottolineando la convinzione che il giocatore abbia le qualità per ottenere risultati importanti. Le dichiarazioni sono state fatte nel contesto di un confronto con i media sulla rosa e le prospettive della squadra.

Nella conferenza stampa alla viglia di Pisa-Genoa, Daniele De Rossi ha fatto il punto sulle prestazioni di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan (ma che a fine stagione passera al 'Grifone' a titolo definitivo) classe 2002. Il tecnico rossoblu ne ha esaltato le caratteristiche e le potenzialità. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Credo sia un valore importantissimo per questa squadra perché vedo un ragazzo giovane ancora con grande voglia, con grande fame, con grande desiderio di far gol, ma anche di aiutare la squadra. Non so quante occasioni crei a partita, dovremmo andare a guardare meglio i dati, ma se penso alle partite in cui non ha fatto gol io posso stare tranquillo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa, De Rossi: “Il prossimo anno Colombo andrà in doppia cifra, ne sono convinto”

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