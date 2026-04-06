Juventus-Genoa | Spalletti lancia David De Rossi risponde con Colombo

Nella partita tra Juventus e Genoa, l'allenatore del Genoa ha deciso di schierare David come titolare, mentre l'allenatore della Juventus ha optato per Colombo nella formazione iniziale. La sfida si presenta come un momento chiave nella corsa dei bianconeri verso le posizioni di vertice del campionato, dopo la recente sconfitta del Como contro l'Udinese.

La rincorsa della Juventus al podio della Serie A passa per lo scontro frontale contro il Genoa di De Rossi, un match che assume i contorni del crocevia stagionale dopo il passo falso del Como contro l’ Udinese. La formazione di Spalletti, schierata con un 4-2-3-1 a trazione anteriore, punta a blindare il quinto risultato utile consecutivo affidandosi al terminale offensivo Jonathan David, supportato dal tridente di fantasia composto da Conceicao, McKennie e Yildiz. La scelta di Perin tra i pali e l’impiego di Kelly nel cuore della difesa confermano la volontà del tecnico toscano di gestire le rotazioni senza intaccare la solidità di un reparto che vede in Bremer il pilastro inamovibile per arginare le ripartenze liguri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Genoa: Spalletti lancia David, De Rossi risponde con Colombo Genoa Cagliari 3-0: Colombo lancia De Rossi. Il resoconto del matchMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Formazioni ufficiali Juventus Genoa: le scelte di Spalletti e De RossiBologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. Temi più discussi: Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Genoa: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Serie A; Rinnovo, flop Italia e Juve, Spalletti senza filtri: Ecco come la penso...; De Rossi svela un'assenza per Juve-Genoa, poi sottolinea l'importanza di Spalletti, Vissuto un bel periodo insieme. Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEDopo il successo per 2-0 in casa dell'Hellas Verona, il Genoa potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A con lo stesso allenatore seduto in panchina per la prima volta da maggio 2021, quando ... sport.sky.it Juventus-Genoa, il "derby" del ds bianconero Marco Ottolini facebook Dove vedere in tv Juventus-Genoa, Napoli-Milan e le altre partite di serie A di oggi x.com