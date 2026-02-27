Avviato il progetto ‘Tutto il bello del noi’ | laboratori e attività per genitori e figli

È stato avviato il progetto ‘Tutto il bello del noi’ promosso dall’associazione Noi Oratorio Sacra Famiglia. L'iniziativa prevede laboratori e attività rivolti a genitori e figli, con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la creatività e il senso di comunità tra le famiglie. Il progetto si propone di creare uno spazio accessibile a tutti, eliminando le barriere sociali.

Inclusione, creatività e comunità per le famiglie. Si fonda su questi aspetti lo sviluppo del progetto 'Tutto il bello del noi', nato da un'idea dell'associazione Noi oratorio Sacra Famiglia che intende superare le barriere sociali attraverso la creazione di uno spazio alla portata di tutti, dove.