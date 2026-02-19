L' intraprendenza di un volontario fa nascere un' opportunità | Retake nuovo progetto a Noventa

Un volontario di Noventa ha trasformato un’idea in azione, portando alla nascita di Retake, un nuovo progetto di pulizia urbana. Sabato 21 febbraio alle 15, si svolgerà la prima passeggiata ecologica lungo la strada principale del paese. L’evento mira a coinvolgere residenti e commercianti in una giornata di cura condivisa del territorio. Durante l’iniziativa, i partecipanti raccoglieranno rifiuti e sensibilizzeranno i passanti sull’importanza di mantenere pulito il quartiere. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

L'iniziativa nasce dall'impegno di un singolo volontario, Marco, che negli ultimi due mesi ha scelto di dedicare tempo ed energie alla pulizia della zona industriale di Camin e degli argini del Brenta. Durante questa attività si è però trovato a confrontarsi con la complessità delle competenze amministrative relative agli argini del fiume, suddivise tra i territori di Padova e Noventa Padovana.