Autostrada A25 fermati senza patente con oltre tre chili di cocaina

Due giovani sono stati arrestati sulla A25, vicino a Manoppello, durante un controllo della Polizia stradale. Durante la perquisizione, sono stati trovati con oltre tre chili di cocaina e senza patente. I fermati sono stati portati in caserma e l’operazione si è conclusa con l’arresto. La polizia ha sequestrato la droga e ha redatto i verbali di rito.

L'Aquila - Controllo della Polizia stradale vicino Manoppello: due giovani arrestati in flagranza dopo il ritrovamento di droga nascosta nell’auto durante una verifica Operazione della Polizia stradale sull’autostrada A25, dove due giovani sono stati arrestati in seguito a un controllo nei pressi del casello di Manoppello. I soggetti, residenti nel Lazio e già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a stupefacenti, sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda. L’attenzione degli agenti è stata attirata dalla condotta di guida incerta del conducente, che ha portato a un controllo approfondito del veicolo. Durante le verifiche, è emerso che il giovane alla guida era privo di patente, in quanto mai conseguita, circostanza che ha ulteriormente rafforzato i sospetti degli operatori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Autostrada A25, fermati senza patente con oltre tre chili di cocaina Articoli correlati Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeAccertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto. Leggi anche: Beccato in autostrada con 3 chili di cocaina: arrestato