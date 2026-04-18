Genio strategico | Carlos Alcaraz elogiato per la sua mossa nel calendario ATP

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo di Barcellona a causa di un infortunio al polso. La decisione è stata comunicata poco prima dell'inizio delle partite, dopo che sono stati effettuati esami medici che hanno confermato la lesione. Il giocatore aveva pianificato di partecipare al torneo, ma ha preferito fermarsi per evitare peggioramenti. La sua assenza rappresenta una perdita nel calendario ATP.

"> Alcaraz si ritira dal Barcellona Open per un’infortunio al polso. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dal Barcellona Open a causa di un infortunio al polso subito durante il suo cammino verso la finale del Masters di Monte-Carlo. L’atleta ha affrontato Jannik Sinner in quella finale, perdendo in due set netti. Questa sconfitta ha avuto un impatto sul suo ranking ATP, facendolo scivolare al secondo posto della classifica mondiale. Nonostante la battuta d’arresto, Alcaraz aveva iniziato bene la sua stagione sulla terra battuta. Alcaraz avrebbe dovuto difendere 330 punti della classifica a Barcellona, ma dopo il rientro a casa, ha avvertito un certo fastidio al polso.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Genio strategico: Carlos Alcaraz elogiato per la sua mossa nel calendario ATP. Notizie correlate Leggi anche: Carlos Alcaraz esprime ammirazione per due giovani tennisti spagnoli nel circuito ATP. Leggi anche: Carlos Alcaraz vince l’Australian Open: cosa cambia nel ranking ATP e quanto ha guadagnato Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Genio strategico: Carlos Alcaraz elogiato per la sua mossa nel calendario ATP.; Carlos Alcaraz svela un servizio rivoluzionario all'Australian Open: sta canalizzando il genio di Djokovic?. Genio strategico: Carlos Alcaraz elogiato per la sua mossa nel calendario ATP.Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dal Barcellona Open a causa di un infortunio al polso subito durante il suo cammino verso la finale del Masters di Monte-Carlo. L’atleta ha affrontato Jannik ... napolipiu.com Carlos Alcaraz rinuncia all'Atp Madrid: l'annuncio e le news in direttaDopo essersi ritirato per un problema al polso da Barcellona, Carlos Alcaraz ha annunciato con un post sui social che non giocherà neanche il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile (in dir ... sport.sky.it TEGOLA ALCARAZ: SALTA ANCHE MADRID Dopo il forfait a Barcellona, Carlos Alcaraz è costretto ad alzare bandiera bianca anche per il Mutua Madrid Open a causa del problema al polso destro non che non ha ancora risolto. Un colpo durissimo per il - facebook.com facebook Con questo post sui social Carlos Alcaraz ha annunciato la sofferta decisione di non partecipare al torneo di Madrid per infortunio x.com