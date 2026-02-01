Carlos Alcaraz vince l’Australian Open | cosa cambia nel ranking ATP e quanto ha guadagnato

Alcaraz vince il suo primo titolo agli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set. La vittoria lo porta al primo posto nel ranking ATP, superando Sinner che era uscito in semifinale. Con questo risultato, il tennista spagnolo mette in fila punti importanti e si avvicina ancora di più alla vetta del tennis mondiale.

Melbourne, 1 febbraio 2026 – Carlos Alcaraz vince gli Australian Open 2026 e scappa via nel ranking. Oggi, domenica 1 febbraio, il tennista spagnolo ha battuto Novak Djokovic nella finale dello Slam di Melbourne (leggi qui), imponendosi in quattro set e conquistando così punti preziosi per allungare su Jannik Sinner, bicampione uscente eliminato proprio dal serbo in semifinale, al primo posto della classifica generale Atp. Alcaraz inoltre ha potuto guadagnare una buona fetta del ricco montepremi messo in palio dal primo Slam della stagione. Come cambia il ranking. Prima dell’inizio del torneo, Sinner si trovava al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Carlos Alcaraz completa il Career Grand Slam. Djokovic cede in quattro set nella finale degli Australian OpenDopo tre ore e un minuto di finale, Carlos Alcaraz vince per la prima volta in carriera gli Australian Open. L'edizione 2026 è sua: battuto Novak Djokovic ... oasport.it

Carlos Alcaraz vince per la prima volta gli Australian OpenLo spagnolo trionfa in quattro set contro Novak Djokovic, che aveva battuto Sinner: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 il risultato finale ... rainews.it

COSA RESTA DI QUESTO AUSTRALIAN OPEN Tra il mito di Alcaraz e il cuore spezzato degli altri... Si spengono le luci sulla Rod Laver Arena, ma il rumore di questo torneo continuerà a rimbombare a lungo. Carlos Alcaraz è il nuovo Re, l'uomo dei rec - facebook.com facebook

Grandi parole di stima in conferenza stampa da parte di Novak Djokovic all'indirizzo di Carlos Alcaraz: "I suoi risultati sono il testamento della sua già stellare carriera. Non riesco a pensare ad altri superlativi per descriverlo. Penso che meriti ogni singolo elo x.com