Un’esperienza immersiva tra musica, libertà creativa e racconto intimo dell’arte. Un percorso che si muove tra realtà e immaginazione, capace di restituire tutta la complessità, e al tempo stesso la leggerezza, del fare musica. Arriva al Cinema Centrale di Viareggio, mercoledì 8 aprile alle 19.30, " Tutta Vita ", il documentario diretto da Valentina Cenni, con protagonista il pianista e compositore Stefano Bollani, che saranno ospiti della serata per incontrare il pubblico e introdurre la proiezione. Il film nasce da un’esperienza unica: una residenza artistica che riunisce alcuni tra i più grandi nomi del jazz italiano — Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto — insieme a giovani talenti come Matteo Mancuso, Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bollani e Cenni presentano il documentario Tutta Vita dedicato al pianista jazz

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Tutto quello che riguarda Tutta Vita

Temi più discussi: Bollani e Cenni presentano il documentario Tutta Vita dedicato al pianista jazz; ‘Tutta vita’. Un doc che mostra il modo di vivere dei nostri più importanti musicisti jazz; BIF&ST 2026, al via domani la diciassettesima edizione. Cerimonia d’apertura al Petruzzelli, alle 20.30, con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro; Parte la 17ma edizione del BIF&ST in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026.

Com’è nato Tutta Vita, Valentina Cenni e Stefano Bollani raccontano il filmNella cornice del Bif&st abbiamo visto in anteprima Tutta Vita. Valentina Cenni e Stefano Bollani ci hanno raccontato cosa succede quando jazz e cinema si incontrano davvero. Un film che vive di ritmo ... msn.com

Stefano Bollani: La tv è jazz. Il pubblico si conquista con armonia e bellezzaTutta vita è il progetto di Valentina Cenni diventato un film, un disco e presto un tour senza l’ansia dei numeri. Protagonisti il jazzista, suo partner ... repubblica.it

Io e Valentina Cenni vi aspettiamo nei principali cinema d'Italia per la proiezione di Tutta Vita. L'elenco completo e i biglietti sono disponibili sul sito di tuttavitaalcinema.it - facebook.com facebook

Dieci musicisti jazz con Bollani in 'Tutta vita', anteprima al Bif&st. Il film con la regia di Valentina Cenni sarà proiettato domani nel teatro Petruzzelli #ANSA x.com