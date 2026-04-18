Gemona 10.000 fedeli per il cinquantenario | serve la prenotazione

A Gemona, circa 10.000 persone sono attese per una celebrazione che ricorda i cinquant’anni dal terremoto che ha colpito la zona. Per partecipare all’evento, è necessario prenotare in anticipo. La cerimonia rappresenta un momento di commemorazione importante per tutta la comunità locale, che si prepara ad accogliere i fedeli provenienti da diverse zone.

Gemona si prepara a ospitare una celebrazione di profondo significato simbolico per l’intera comunità friulana, in occasione del cinquantesimo anniversario della tragedia sismica che colpì il territorio. La Santa Messa, prevista per domenica 3 maggio, vedrà la partecipazione del presidente della Cei, Zuppi, e attirerà un numero di fedeli stimato intorno alle 10.000 persone. Gestione dei flussi e logistica dell’evento. Per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante l’importante raduno religioso, è stata strutturata una modalità di accesso rigorosa. L’arcivescovo di Udine, Lamba, ha infatti precisato che i partecipanti dovranno necessariamente procedere con una prenotazione anticipata per poter presenziare alla funzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemona, 10.000 fedeli per il cinquantenario: serve la prenotazione Notizie correlate Leggi anche: A Gemona inaugurata una nuova gelateria: tra i gusti anche il “Gelo Gemona” Bocelli a Gemona: 50 anni dal sisma, 15.000 posti perLa voce di Andrea Bocelli risuonerà a Gemona del Friuli il 7 maggio, alle ore 20.