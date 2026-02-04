Gazzetta dello Sport | McTominay-Napoli un amore che va oltre il contratto | pronto il rinnovo fino al 2030

Il Napoli si prepara a blindare Scott McTominay. Le trattative per il rinnovo sono a buon punto e il centrocampista scozzese potrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2030. La società azzurra vuole consolidare il suo ruolo e ha deciso di puntare forte su di lui, considerandolo un elemento chiave del progetto. McTominay, che si è integrato rapidamente nel gruppo, sembra ormai certo di proseguire la sua avventura in Campania, dove il rapporto con la squadra e i tifosi si fa sempre più forte.

"> C'è ancora spazio per il romanticismo nel calcio moderno. Non per tutti, però. Solo per chi sa sentire il peso di una maglia, trasformarlo in responsabilità e farne identità. Scott McTominay è uno di questi. Prima di Napoli aveva conosciuto una sola casa: il Manchester United, dalle giovanili alla prima squadra. Se fosse dipeso da lui, probabilmente non se ne sarebbe mai andato. Poi, però, arriva il momento in cui non ti senti più parte di un progetto e devi scegliere. Scott non voleva restare in Inghilterra per non tradire i Red Devils.

