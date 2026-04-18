Gaza uccisi due trasportatori d’acqua UNICEF nel nord della Striscia

Nella zona nord di Gaza, due autotrasportatori di UNICEF sono stati colpiti da fuoco mentre consegnavano acqua potabile alle famiglie del territorio. L’agenzia ha confermato che entrambi sono deceduti a causa degli spari. Le autorità israeliane non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sull’incidente. La morte dei due operatori ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione umanitaria nella regione.

Secondo l’UNICEF i due autotrasportatori sono rimasti uccisi da fuoco israeliano mentre garantivano acqua potabile alle famiglie di Gaza. L’ UNICEF esprime indignazione per l’uccisione di due autotrasportatori di acqua potabile incaricati dall’organizzazione di servire le famiglie della Striscia di Gaza, colpite da una gravissima emergenza umanitaria. L’episodio si è verificato nelle prime ore di ieri mattina, presso il punto di rifornimento idrico di Mansoura, nel nord di Gaza. Secondo quanto riferito dall’UNICEF, i due uomini sono stati colpiti da fuoco israeliano mentre svolgevano le normali operazioni di trasporto dell’acqua. Condoglianze alle famiglie delle vittime.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Gaza, uccisi due trasportatori d’acqua UNICEF nel nord della Striscia Notizie correlate Gaza, l’UNICEF consegna kit scolastici dopo due anni di blocco: materiali didattici per oltre 375.000 bambini nella Striscia devastata dal conflittoL’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia ha fatto entrare nella Striscia di Gaza kit scolastici e materiali didattici per la prima volta dal 2023. Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza.