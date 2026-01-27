Gaza l’UNICEF consegna kit scolastici dopo due anni di blocco | materiali didattici per oltre 375.000 bambini nella Striscia devastata dal conflitto

Dopo un lungo periodo di blocco, l'UNICEF ha consegnato kit scolastici e materiali didattici a Gaza, offrendo un supporto fondamentale a oltre 375.000 bambini nella Striscia. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel ripristino delle attività educative in una delle zone più colpite dal conflitto.

L’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia ha fatto entrare nella Striscia di Gaza kit scolastici e materiali didattici per la prima volta dal 2023. Dal 15 gennaio 2026 le autorità israeliane hanno autorizzato l’ingresso di 5.168 kit ricreativi destinati a sostenere oltre 375.000 bambini. I kit ricreativi UNICEF comprendono quaderni, matite, gomme, pastelli, cubi di legno, materiali da disegno e giochi educativi. James Elder, portavoce dell’agenzia, ha dichiarato che “negli ultimi giorni abbiamo ricevuto migliaia di kit ricreativi e centinaia di kit scolastici in cartone”. L’organizzazione prevede di ricevere altri 2.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

