A Venezia si tiene una mostra intitolata «Gaza – No Words» dedicata alla Palestina. La partecipazione avviene all’interno della Biennale, che sta vivendo discussioni e richieste di boicottaggio riguardo all’ospitalità concessa a Israele nell’Arsenale, che sarà protetto con misure militari. La mostra si inserisce in un contesto di tensione tra le diverse esposizioni e le decisioni relative alla sicurezza.

Mostra La Palestina non ha un padiglione alla Biennale d'arte, perché non è formalmente riconosciuta dall'Italia: colma il vuoto una intensa esposizione a Palazzo Mora Mostra La Palestina non ha un padiglione alla Biennale d'arte, perché non è formalmente riconosciuta dall'Italia: colma il vuoto una intensa esposizione a Palazzo Mora Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Mentre la Biennale è scossa dalle polemiche e la richiesta di boicottaggi per l’ospitalità concessa a Israele (non nel suo padiglione storico ma all’Arsenale, che sarà militarizzato), la Palestina, che invece non possiede un suo padiglione perché non è uno stato riconosciuto dall’Italia formalmente, sarà a Palazzo Mora.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Gaza – No Words», la Palestina a Venezia

The Gaza Genocide Tapestry

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