A Sanremo 2026, tra le canzoni più apprezzate c’è “Stella stellina”, di Ermal Meta, che porta all’Ariston le tematiche legate al dramma di Gaza. Il cantautore ne ha parlato in conferenza stampa. “Penso che il silenzio è il grande tema del mondo di oggi che noi viviamo. La canzone porta con sé il paradosso, quello del mondo che viviamo oggi. Viviamo uno scrolling continuo, feste, macchine, poi bambini che muoiono, poi cantanti, sport, e ancora bambini che muoiono. Io ho fatto una canzone così, uno specchio del mondo che viviamo. È paradossale che nel mondo di oggi facciano più rumore dei bambini, questo da genitore mi preoccupa ancora di più. Forse il pessimismo è un modo come un altro per proteggersi dal futuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Ermal Meta: "La vera bestemmia sono Gaza e Palestina cancellate"

Ermal Meta in vista di Sanremo 2026: «Andrei all’Eurovision, a Gaza un genocidio»Ecco cosa ha raccontato Ermal Metà nell’incontro con la stampa che anticipa la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 e l’uscita del suo...

Ermal Meta a Sanremo 2026 con un nome "misterioso" sulla camicia: è legato a GazaIl cantautore albanese ha preso posizione sulla guerra israelo-palestinese con un inno alla pace dedicato ai bambini di Gaza, come svela perfino il...

Temi più discussi: Stella stellina di Ermal Meta e il dolore che non si lascia anestetizzare – di Enrico Galiano; Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026; Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella stellina: il testo e il significato del brano in gara al Festival.

Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone che il cantautore presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

Sanremo 2026, classifica seconda serata: Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez&Masini, Ermal MetaSanremo la seconda serata: ecco i primi 5. Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Sono i primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo 2026, che ha visto sul ... msn.com

“Il silenzio è il grande tema del mondo di oggi.” Ermal Meta racconta così Stella Stellina: una canzone che è un paradosso. La balli senza pensarci, poi ascolti il testo… e quello che stai ascoltando ti ferma per un attimo. È lo stesso ritmo del nostro tempo: emoz - facebook.com facebook

Il messaggio di Ermal Meta: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio" a #Sanremo2026 x.com