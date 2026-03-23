Una imbarcazione di circa 16 metri lascerà il porto storico di Ancona nel pomeriggio del 23 marzo 2026 con destinazione la costa di Gaza. Otto persone salperanno a bordo per unirsi alla seconda spedizione della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, con l’obiettivo di portare aiuti materiali e richiamare l’attenzione pubblica sulle condizioni di vita dei palestinesi. L’iniziativa parte da Ancona verso Gaza per riportare al centro la questione palestinese attraverso una rotta lunga e complessa. La partenza avviene davanti all’arco Clementino, dove gli attivisti del Coordinamento Marche per la Palestina hanno organizzato una giornata di saluto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona-Gaza: 8 attivisti e 5 forni solari per la Palestina

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