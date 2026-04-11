Gasperini accusa Ranieri risponde Risultato? La As Roma rischia di dover ricostruire tutto ancora una volta

Da ilfattoquotidiano.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore della AS Roma ha rivolto alcune accuse, alle quali l'ex tecnico ha risposto. La situazione sembra mettere a rischio la stabilità della squadra, con possibili ripercussioni sul progetto tecnico. La discussione tra i due allenatori ha attirato l’attenzione dei media e potrebbe influenzare il futuro della rosa e la gestione della squadra. La società si trova ora a dover valutare come procedere in un momento di tensione interna.

Che quello della AS Roma sia un ambiente difficile, si è sempre detto. Come tutti gli allenatori che sono passati prima di lui, Gasperini l’ha capito e lo sta capendo sulla sua pelle. Ha portato le sue idee, il suo calcio, certo. Ma anche la sua retorica, che non sempre viene capita. O che a volte, va detto, può risultare molto difficile da accettare. Sul calciomercato, poi, l’allenatore è sempre stato molto duro, malcelando (forse anche volutamente) un certo disaccordo con la direzione sportiva rappresentata da Fredric Massara, che sul Fattoquotidiano.it è stata anche raccontata. Ma ora che è sceso in campo anche Ranieri, senior advisor della società, gli scenari cambiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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