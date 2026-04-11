Gasperini accusa Ranieri risponde Risultato? La As Roma rischia di dover ricostruire tutto ancora una volta

L'allenatore della AS Roma ha rivolto alcune accuse, alle quali l'ex tecnico ha risposto. La situazione sembra mettere a rischio la stabilità della squadra, con possibili ripercussioni sul progetto tecnico. La discussione tra i due allenatori ha attirato l’attenzione dei media e potrebbe influenzare il futuro della rosa e la gestione della squadra. La società si trova ora a dover valutare come procedere in un momento di tensione interna.