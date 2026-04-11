Gasperini accusa Ranieri risponde Risultato? La As Roma rischia di dover ricostruire tutto ancora una volta
L'allenatore della AS Roma ha rivolto alcune accuse, alle quali l'ex tecnico ha risposto. La situazione sembra mettere a rischio la stabilità della squadra, con possibili ripercussioni sul progetto tecnico. La discussione tra i due allenatori ha attirato l’attenzione dei media e potrebbe influenzare il futuro della rosa e la gestione della squadra. La società si trova ora a dover valutare come procedere in un momento di tensione interna.
Che quello della AS Roma sia un ambiente difficile, si è sempre detto. Come tutti gli allenatori che sono passati prima di lui, Gasperini l’ha capito e lo sta capendo sulla sua pelle. Ha portato le sue idee, il suo calcio, certo. Ma anche la sua retorica, che non sempre viene capita. O che a volte, va detto, può risultare molto difficile da accettare. Sul calciomercato, poi, l’allenatore è sempre stato molto duro, malcelando (forse anche volutamente) un certo disaccordo con la direzione sportiva rappresentata da Fredric Massara, che sul Fattoquotidiano.it è stata anche raccontata. Ma ora che è sceso in campo anche Ranieri, senior advisor della società, gli scenari cambiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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