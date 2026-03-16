All’Olimpico, i tifosi della Roma stanno organizzando una grande coreografia per il match di Europa League contro il Bologna. La Curva Sud ha comunicato alle altre sezioni dello stadio di unirsi e sostenere i giallorossi con cori e striscioni. La partita si avvicina e l’atmosfera si fa calda, con i supporter pronti a creare un’immagine di festa.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri. Quando torna dall’infortunio Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma Bologna, l’Olimpico prepara una coreografia show per il match di Europa League: cosa chiede la Curva Sud al resto dello stadio per spingere i giallorossi

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