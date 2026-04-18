L’allenatore non ha voluto commentare il proprio futuro durante l’intervista, preferendo non rispondere alle domande in merito. Invece, ha affermato di avere il sostegno dei tifosi della Roma, che si sono schierati con lui in modo inaspettato. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, poiché il tecnico non ha fornito dettagli sulle proprie intenzioni future. La questione rimane aperta e senza ulteriori conferme ufficiali.

Gasperini ha l’appoggio del popolo romanista. Incredibilmente, si sono schierati con lui e non con Claudio Ranieri e forse proprio per questo dopo il pareggio contro la sue ex Atalanta, il tecnico giallorosso non intende parlare del suo futuro e tornare sulle polemiche che ci sono in giro Gasperini a Dazn. “Abbiamo fatto una gran partita, speravamo di vincere per avvicinarci al quarto posto. Non bisogna essere delusi perché abbiamo giocato bene contro una grande squadre. Non siamo stati fortunatissimi”. Gasperini: “Il futuro? Ne parliamo a fine stagione” “ Il futuro? Non do risposte rispetto a quello che è successo. Non è piacevole affrontare questi discorsi, anche nei confronti di tutta questa gente che ci viene a vedere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini non risponde alle domande sul suo futuro e si rifugia dietro ai tifosi della Roma

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