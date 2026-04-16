Wahlberg risponde ai critici | ecco la verità sul suo allenamento alle 3

Durante la presentazione del film Balls Up, avvenuta il 14 aprile a Los Angeles, l’attore ha commentato le polemiche sui suoi allenamenti notturni, precisando di dedicarsi all’attività fisica nelle ore molto early, senza fornire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione si è concentrata sulla risposta alle critiche, evitando di entrare in questioni personali o motivazioni. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato reso noto.

Durante la prima di Balls Up avvenuta il 14 aprile a Los Angeles, Mark Wahlberg ha risposto con fermezza alle critiche riguardanti la sua abitudine di allenarsi durante le prime ore del mattino. L’attore, protagonista della nuova pellicola ora disponibile su Prime Video, ha voluto chiarire la natura della sua routine quotidiana, lanciata attraverso una serie di video dedicati al fitness pubblicata su YouTube due settimane fa, intitolata 4AM Club Challenge. La disciplina delle ore piccole e la realtà dietro lo schermo. Non si tratta di una messa in scena studiata per i social media, come suggerito da alcuni osservatori scettici. Mark Wahlberg ha spiegato che la sua attività fisica inizia molto presto, talvolta addirittura alle 3 di notte, a patto che il riposo notturno sia stato sufficiente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wahlberg risponde ai critici: ecco la verità sul suo allenamento alle 3 Notizie correlate WWE: Blake Monroe risponde ai critici e mostra il suo lato più oscuro in NXTDurante una recente intervista con The Wrestling Classic, Monroe ha parlato del suo alter ego chiamato “Woman From Hell” (“Donna dell’Inferno”). Clizia Incorvaia risponde alle critiche sul suo corpoClizia Incorvaia è una di quelle figure dello spettacolo italiano che sfuggono alle etichette facili.