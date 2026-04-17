Infortunio Wesley come sta il difensore della Roma? Ecco le ultimissime verso la sfida contro l’Atalanta

Il difensore della Roma ha subito un infortunio e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La squadra sta monitorando la sua ripresa in vista della prossima partita contro l’Atalanta. Al momento, non sono stati comunicati tempi certi di recupero, e il club sta valutando le possibili soluzioni per la formazione. La sfida si avvicina e la condizione del giocatore resta un elemento da seguire.

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