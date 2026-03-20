Nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il Bologna ha battuto la Roma con un gol di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, dopo un pareggio 3-3 nei novanta minuti regolamentari. La partita ha mostrato il meglio e il peggio della squadra giallorossa, con il tecnico Gasperini che ha commentato i fischi provenienti dalla curva e l’andamento complessivo dell’incontro. La vittoria permette al Bologna di qualificarsi ai quarti di finale, mentre la Roma esce dalle competizioni europee.

Bologna ai quarti, Roma fuori dalle coppe. È il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League con i rossoblù che vincono grazie a un acuto di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, dopo che la gara era terminata 3-3 nei novanta minuti regolamentari. Ecco le parole di Gasperini post partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio della Roma. E sui fischi della curva..."

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Roma-Bologna, Gasperini: "Abbiamo dato il meglio e il peggio di noi" #SkySport #Gasperini #Roma #UEL #SkyUEL #RomaBologna x.com