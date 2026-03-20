Gasperini | Si è visto il meglio e il peggio della Roma E sui fischi della curva
Nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il Bologna ha battuto la Roma con un gol di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, dopo un pareggio 3-3 nei novanta minuti regolamentari. La partita ha mostrato il meglio e il peggio della squadra giallorossa, con il tecnico Gasperini che ha commentato i fischi provenienti dalla curva e l’andamento complessivo dell’incontro. La vittoria permette al Bologna di qualificarsi ai quarti di finale, mentre la Roma esce dalle competizioni europee.
Bologna ai quarti, Roma fuori dalle coppe. È il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League con i rossoblù che vincono grazie a un acuto di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, dopo che la gara era terminata 3-3 nei novanta minuti regolamentari. Ecco le parole di Gasperini post partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Roma-Bologna, Gasperini: "Abbiamo dato il meglio e il peggio di noi" #SkySport #Gasperini #Roma #UEL #SkyUEL #RomaBologna x.com