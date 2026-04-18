Garlasco la goccia di sangue sotto al microonde e i movimenti dell' assassino in cucina | riflessioni dei consu

A Garlasco, le indagini si concentrano sulla traccia 61 trovata in cucina, una goccia di sangue che ha riacceso i sospetti sull’autore del delitto. Gli inquirenti stanno esaminando i movimenti dell’indagato in quel momento, con particolare attenzione a quanto è stato visto e registrato nella zona della cucina. La scoperta ha portato a nuove analisi e approfondimenti sul possibile coinvolgimento della persona sotto indagine.

La traccia 61, una goccia di sangue trovata in cucina nel caso Garlasco, torna al centro delle nuove analisi. Secondo i consulenti, potrebbe derivare dai movimenti dell’assassino di Chiara Poggi dopo il delitto o indicare che l’aggressione sia iniziata proprio in cucina. Le nuove perizie sul caso riaprono dubbi sulla dinamica. Una goccia di sangue in cucina La traccia 61 sotto al microonde L’ipotesi sui movimenti dell'assassino I risultati della BPA Cosa direbbero le nuove perizie Una goccia di sangue in cucina A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a far discutere e a riempire le cronache giudiziarie italiane.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, la goccia di sangue sotto al microonde e i movimenti dell'assassino in cucina: riflessioni dei consu Notizie correlate Garlasco, la goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde "dimostra che l'assassino conosceva la casa e cercava qualcosa"Nel 2007, nella cucina della villetta di Garlasco era stata trovata una goccia del sangue di Chiara Poggi sul mobiletto sotto il microonde: si... Garlasco, una goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde: “L’aggressore conosceva la casa e cercava qualcosa”Nella cucina della villetta di Garlasco nel 2007 era stata trovata una goccia del sangue di Chiara Poggi nel mobiletto sotto il microonde: si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, una goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde: L’aggressore conosceva la casa e cercava qualcosa; Garlasco, la goccia di sangue in cucina: la traccia 61 e i movimenti dell’assassino dopo il delitto · CosenzaChannel.it; Garlasco, il sangue sotto il microonde riapre i dubbi: L’assassino cercava qualcosa e conosceva la casa; Non bastano più i talk show su Garlasco, il caso arriva anche a teatro: 40 euro per sentir parlare di Stasi. Garlasco, l’omicidio in quattro fasi: cucina, divano, area telefono, scale. La nuova goccia di sangue e Chiara che lottaIl giallo di Garlasco regala continui e improvvisi colpi di scena. L’ultimo elemento in ordine di tempo emerso rischia di riscrivere totalmente la storia di questo sempre più misterioso delitto avvenu ... affaritaliani.it Garlasco, nuova perizia sul delitto: ricostruite quattro fasi dell’omicidio e la lotta di ChiaraNuova perizia sul delitto di Garlasco riapre i dubbi su Stasi La vicenda del delitto di Garlasco, in provincia di Pavia, torna al centro dell’attenzio ... assodigitale.it Garlasco, il profilo di Andrea Sempio stilato dal Racis facebook #Garlasco UN PUBBLICO MINISTERO COMODO PER UN PROCESSO SCOMODO. Il giorno che la federciclismo ha ammazzato mio Figlio Giovanni era un tiepido sabato pomeriggio di ottobre ed il PM di Alessandria Andrea Trucano era di turno. Ma quest’ult x.com