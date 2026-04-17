Nel 2007, nella cucina di una villetta di Garlasco è stata trovata una goccia di sangue appartenente a Chiara Poggi. La macchia si trovava sotto un microonde e ha attirato l’attenzione degli investigatori. La presenza del sangue in quella posizione ha portato a ipotesi riguardo ai movimenti di chi si trovava in casa quella notte. Le indagini si sono concentrate sui possibili collegamenti tra la scena del crimine e il luogo.

Nel 2007, nella cucina della villetta di Garlasco era stata trovata una goccia del sangue di Chiara Poggi sul mobiletto sotto il microonde: si ipotizzò che l’assassino dopo l’omicidio fosse andato in cucina a cercare qualcosa Il delitto di Garlasco è ancora avvolto nel mistero, ma le perizie.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, la goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde "dimostra che l'assassino conosceva la casa e cercava qualcosa"

Garlasco, la nuova svolta: Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto

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