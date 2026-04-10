Negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli nel caso di Garlasco, legati alla figura di Stasi. Per molto tempo si è creduto che le prove e le testimonianze avessero portato a una conclusione definitiva, consolidando la sentenza emessa in passato. Tuttavia, le recenti indagini hanno portato alla luce elementi che potrebbero cambiare le carte in tavola, aprendo un nuovo capitolo in questa vicenda giudiziaria.

Per anni il caso di Garlasco è sembrato poggiare su certezze solide, cristallizzate in una sentenza e radicate nell’opinione pubblica. Una verità giudiziaria che, almeno in apparenza, aveva messo ordine tra indizi, ricostruzioni e responsabilità. Eppure, a distanza di tempo, proprio quei punti ritenuti più stabili mostrano oggi crepe inattese. Riletti con occhi nuovi, alcuni elementi appaiono più fragili, meno definitivi di quanto si fosse creduto. Interrogativi rimasti ai margini, quasi sopiti, tornano ora a farsi strada con forza: la riapertura dell’attenzione investigativa consente di rimettere in fila dettagli trascurati, di riconsiderare passaggi chiave e di dare finalmente spazio a dubbi che per anni sono rimasti in secondo piano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non è la sua”. Garlasco, la svolta su Stasi nei dettagli: cosa si scopre

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“Perché non è stato Stasi”. Garlasco, la nuova perizia e la possibile svoltaNuovi sviluppi riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni in Italia.

Temi più discussi: Garlasco, ignoto 2 sarebbe già stato identificato dagli investigatori: l'indiscrezione apre alla svolta; Ignoto 2 sarebbe un nome clamoroso. Ma la nuova indiscrezione su Garlasco viene smentita; Garlasco in Tv, la cornetta può essere la svolta. De Rensis: La dinamica che ha portato in carcere Stasi va ridisegnata; Garlasco, la rivelazione a Mattino 5: Ignoto 2 non è più ignoto. Hanno fermato un programma pronto a dare la notizia, per rispetto delle indagini - Il video.

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Garlasco, la svolta nei dettagli: «Quella bici non è di Alberto Stasi. Dubbi sul lavandino, il killer potrebbe essersi lavato altrove»Il delitto di Garlasco continua a sollevare interrogativi, anche a distanza di anni. Le ultime analisi riportano l’attenzione su due dettagli che potrebbero cambiare la lettura della ... leggo.it

Da “stia zitta” a “incompetente”: il generale Luciano #Garofano è ormai un caso #Garlasco #Ore14Sera @_CronacaNera_ x.com

#Garlasco: secondo la ricostruzione di Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, l’arma del delitto sarebbe stata presa in cucina #Mattino5 - facebook.com facebook