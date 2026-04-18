’Gardini per arredare’ 60 anni di storia del mobile

A Gatteo, si è celebrato il sessantesimo anniversario del mobilificio Gardini, situato in via Savignano 54. La storia dell'azienda inizia con il fondatore Mario e si estende nel tempo, coinvolgendo diverse generazioni. La festa ha coinvolto clienti e dipendenti, che hanno condiviso ricordi e momenti di festa per i 60 anni di attività. L’azienda è specializzata nell’arredamento, con una lunga tradizione nel settore del mobile.

A Gatteo, festa per i 60 anni del mobilificio Gardini in via Savignano 54, fondato da Mario Gardini. Nato a Roncofreddo il 14 maggio 1935 e scomparso domenica 8 dicembre 2019, residente a Gatteo dal 1955, ha iniziato nel 1966 prima come falegname e poi creando, insieme ai suoi famigliari, nel suo paese, l’omonimo mobilificio. Il piccolo luogo dove si vendevano mobili, negli anni è diventato un vero impero dell’arredamento in Romagna e in Italia, condotto, dopo la sua scomparsa, dai figli Marco e Italia. Sono passati 60 anni dai tempi del piccolo falegname di borgata. Un lavoratore, un imprenditore genuino per il quale arredare case, uffici, negozi, alberghi è diventata quasi una missione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Gardini per arredare’, 60 anni di storia del mobile Dal 1966 a oggi: 60 anni di passione | La storia della famiglia Gardini Notizie correlate Renato Zero a Casa del Sole: 60 anni di storia eRenato Zero ha scelto di dedicare una parte del suo tempo al mondo dell’assistenza sociale, recandosi a San Silvestro presso la struttura nota come... Leggi anche: I 60 anni di Radio Montecarlo e le voci toscane nell’emittente del Principato. Una storia che non tramonta Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: ’Gardini per arredare’, 60 anni di storia del mobile; Gardini racconta Tante storie per arredare -. ’Gardini per arredare’, 60 anni di storia del mobileA Gatteo, festa per i 60 anni del mobilificio Gardini in via Savignano 54, fondato da Mario Gardini. Nato a Roncofreddo il 14 maggio 1935 e scomparso domenica 8 dicembre 2019, residente a Gatteo dal 1 ... ilrestodelcarlino.it Gardini racconta Tante storie per arredareSi è svolta oggi, venerdì 17 aprile, a Gatteo, nella sede storica del mobilificio, la presentazione del volume che celebra i 60 anni dell’azienda. Al piano terra dello show room gremito di persone una ... corrierecesenate.it Nicola Gardini – scrittore, latinista, pittore – firma un romanzo rivelatorio sul sesso e sul potere, che evidenzia come la cultura, l’infanzia e i padri influenzano il nostro modo di amare, di desiderare, di stare nel mondo - facebook.com facebook Per Gardini non esistono parole volgari ma solo parole usate male. In Daddy c'è sì, un linguaggio esplicito ma al servizio di una storia di sesso e ossessione. Il suo romanzo indaga il fondo misterioso dove si nasconde la felicità, anche attraverso gli appagame x.com