I 60 anni di Radio Montecarlo e le voci toscane nell’emittente del Principato Una storia che non tramonta

Il 6 marzo 1966 Radio Montecarlo ha iniziato le trasmissioni e quest’anno celebra i suoi 60 anni. L’emittente, con radici toscane, ha rappresentato per anni un’alternativa a Radio Rai, prima dell’arrivo dei network privati. Le voci toscane sono state parte integrante della sua storia, contribuendo a plasmare un percorso che continua a essere ricordato.

Firenze, 13 marzo 2026 – Sessant’anni di Radio Montecarlo. Il 6 marzo 1966 iniziava l’avventura dell’emittente che per anni è stata l’unica alternativa a Radio Rai prima dell’avvento dei network privati. E in questi sessant’anni di parole e musica diffuse dal Principato nell’etere c’è molta Toscana. Abbiamo scelto cinque nomi tra gli speaker degli esordi e quelli attuali. Un fil rouge che lega il Granducato a quella che oggi fa parte di Mediaset e ama da sempre definirsi la radio italiana del Principato. Riccardo Heinen e i primi anni. Tra gli animatori radiofonici scelti dallo storico direttore Noel Cutisson c’è stato Riccardo Heinen che oggi vive a Montecatini dopo essere nato a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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