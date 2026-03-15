Renato Zero si è recato presso la Casa del Sole a San Silvestro, dove ha incontrato i partecipanti e visitato le aree della struttura. La visita si è concentrata sull’attività svolta all’interno del centro, che si occupa di assistenza sociale. La presenza del cantante ha attirato l’attenzione di residenti e operatori, creando un momento di confronto diretto tra artista e realtà locale.

Renato Zero ha scelto di dedicare una parte del suo tempo al mondo dell’assistenza sociale, recandosi a San Silvestro presso la struttura nota come Casa del Sole. L’incontro si è svolto nel pomeriggio di giovedì scorso, mentre l’artista era impegnato con il suo tour nella zona mantovana. Durante la visita, lo spettacolo musicale non è stato l’unico, ma ha lasciato spazio a un momento di ascolto e condivisione con i residenti della comunità. L’evento si inserisce in un quadro più ampio di celebrazioni: proprio quest’anno la struttura compie sessant’anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all’impegno iniziale di Vittorina Gementi che aprì le porte nell’ottobre del 1966. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renato Zero a Casa del Sole: 60 anni di storia e

Articoli correlati

Leggi anche: I 60 anni di Radio Montecarlo e le voci toscane nell’emittente del Principato. Una storia che non tramonta

Ales, uomo di 60 anni trovato senza vita in casa: indagini per chiarire le cause del decesso.Ales in lutto: un uomo trovato morto in casa, indagini in corso Un uomo di sessant’anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione ad Ales, in...

L'omaggio a Ornella Vanoni | Che tempo che fa

Aggiornamenti e notizie su Renato Zero

Temi più discussi: Tre serate con Renato Zero al PalaUnical; Renato Zero: Le mie canzoni sono un pronto soccorso, curano ferite e attraversano l’umanità; Renato Zero ricorda Enrica Bonaccorti e si commuove al concerto di Mantova, il toccante omaggio tra le lacrime; Renato Zero a Torino: doppio show all'Inalpi Arena, oltre tre ore di musica e spettacolo.

Renato Zero a 105 Mi Casa, le fotoNel salotto onair di 105 Mi Casa è passato il grande Renato Zero. A Max Brigante ha parlato del suo nuovo disco, Zerovskij… solo per amore, e del nuovo progetto che lo vede protagonista quest’estate ... 105.net

Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a RomaUn abbraccio destinato a restare nella memoria, quello tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa oggi, giovedì 12 marzo, dopo un tumore al pancreas. Lo scorso 25 gennaio Renato Zer ... adnkronos.com

A volte bastano pochi secondi per raccontare la vera anima di una persona. Quando Sal Da Vinci si è trovato davanti alla straordinaria grandezza di Renato Zero, l’emozione ha preso il sopravvento. Gli occhi lucidi, la voce che si spezza e quel rispetto sincero facebook

Addio a Enrica Bonaccorti, ai funerali la lettera di Renato Zero e l'abbraccio degli amici x.com