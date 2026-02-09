Turismo Spazio Campania alla Bit di Milano | la regione punta su aree interne e grandi eventi

La Campania si prepara a fare il suo debutto alla Bit di Milano dal 10 al 12 febbraio 2026. La regione ha deciso di puntare su aree interne e grandi eventi, con uno spazio dedicato all’interno di Fieramilano Rho. L’evento mira a promuovere il turismo locale, valorizzando le zone meno conosciute e attirando visitatori e operatori del settore. Gli organizzatori annunciano un’area ben curata, pronta a mostrare le bellezze della regione e le sue potenzialità.

Dal 10 al 12 febbraio 2026 la Regione Campania sarà protagonista alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano con Spazio Campania, un'area dedicata all'interno del Padiglione 11 di Fieramilano Rho (stand F23–F41, K24–K42). Lo spazio è pensato come luogo di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali. All'interno di Spazio Campania si terrà, martedì 10 febbraio alle ore 12.00, la conferenza stampa "Il turismo e le città, Regione ed enti locali per una nuova programmazione", appuntamento di apertura politica e programmatica della presenza campana alla Bit.

