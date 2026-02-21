Marche | il tartufo di Acqualagna punta al turismo esperienziale BIT

Il tartufo di Acqualagna ha attirato l’attenzione alla BIT di Milano, puntando a valorizzare il turismo esperienziale nelle Marche. La manifestazione ha mostrato come il settore delle escursioni tra boschi e degustazioni possa diventare un motivo di attrazione per i visitatori. Agli stand si sono susseguite dimostrazioni di ricerca e assaggi di prodotti locali, con l’obiettivo di far conoscere meglio questa prelibatezza. La regione intende rafforzare il legame tra natura e turismo.

Il Tartufo di Acqualagna: un Volano per il Turismo Esperienziale delle Marche al Centro della BIT di Milano. Il tartufo di Acqualagna, gioiello dell'enogastronomia marchigiana, ha rafforzato la sua posizione nel panorama turistico italiano grazie alla partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano. L'evento ha rappresentato un'occasione cruciale per valorizzare il territorio e promuovere le esperienze uniche legate al mondo del tartufo, un elemento culturale ed economico di fondamentale importanza per le comunità locali. L'amministrazione comunale di Acqualagna, in collaborazione con enti regionali e associazioni di categoria, ha puntato a consolidare un'offerta turistica esperienziale che mira a valorizzare le aree interne delle Marche.